Олег Шумейко

Биатлонист сборной Украины Антон Дудченко в интервью Суспільне Спорт оценил подготовку к олимпийскому сезону-2025/26:

Мы не имели летнего чемпионата мира в этом году, поэтому чемпионат Украины один из основных этапов летней подготовки. Это был срез, где можно посмотреть, над чем работать до конца сезона, что улучшить. Думаю, атмосфера была замечательной и все супер.

О подготовке к сезону:

В этом году провели много дней на высоте. Думаю, что тренеры строили такой план с прицелом на Олимпийские игры, потому что стадион, где будут проходить соревнования по биатлону, находится где-то на высоте 1700 м. У нас много сборов на высоте. Да, конечно, гипоксия, не хватает кислорода, но мы бегаем гонки на такой высоте, нужно это почувствовать. Проработать все возможные варианты, которые могут быть на Олимпийских играх.

В Антхольце у нас ежегодно проходят этапы Кубка мира. Это не новое место для нас, знаем рельеф трассы, насколько там трудная высота, подход к стрельбищу – все эти нюансы. Сказать, что что-то новое нашли во время летних сборов не могу, потому что уже много раз участвовал здесь в соревнованиях и на тренировочных сборах. Это не так, как были Олимпийские игры в Китае или Корее, где никто не был и не знал, к чему готовиться. Антхольц для всех знакомое место, все знают, какие там погодные условия, трасса, рельеф. Что-то новое – не думаю, что мы что-то нашли. Но так же не могу дать прогноз, что будет зимой, потому что это горы, все может довольно быстро измениться.

Сейчас сложно оценить подготовку. Думаю, это можно будет сказать на первых зимних этапах, потому что лето и зима – это разные вещи: кто-то себя лучше чувствует на лыжах, кто-то – на лыжероллерах. Но работа была выполнена. За себя могу сказать, что не было никаких сбоев или болезней, выполнил всю с тренерами работу. Все пока что идет по плану, а оценку можно будет давать после зимних стартов.

Напомним, что Дудченко стал вице-чемпионом суперспринта летнего чемпионата Украины.