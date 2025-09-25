Олег Гончар

Украинский биатлонист Виталий Мандзин поделился мыслями о подготовке к олимпийскому сезону 2025/26 в интервью «Суспільне Спорт».

Сезон Кубка мира стартует 29 ноября, а Олимпиада-2026 в Италии пройдет с 6 по 22 февраля.

«Чувствую психологическое давление, которое на меня оказывают. Но я люблю сложные вызовы и готов с ними бороться. Иногда падаю, но потом собираюсь и поднимаюсь». Виталий Мандзин

Мандзин отметил, что надеется на лучшие результаты, чем в прошлом году, и много работает над этим. Сейчас команда планирует короткий отдых на неделю-полторы, чтобы собраться с силами перед зимней подготовкой. Виталий подчеркнул, что биатлон требует комплексного подхода.

«Нужно подтягивать все факторы – лыжный ход, стрельбу, мелкие аспекты, которые составляют результат». Виталий Мандзин

Мандзин, который поднялся с 76-го на 31-е место в общем зачете Кубка мира за два сезона, настроен на прогресс и дебют на Олимпиаде.

Напомним, ранее Мандзин выиграл суперспринт на чемпионате Украины по летнему биатлону.