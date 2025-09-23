«Гонка была нелегкой, но результат порадовал». Мандзин после триумфа в суперспринте
Украинец рассказал о трудностях на дистанции
около 2 часов назад
Украинский биатлонист Виталий Мандзин прокомментировал победу в суперспринте на чемпионате Украины по летнему биатлону, который проходит в Яворове. Его слова приводит Суспільне Спорт.
Гонка нелегка, потому что это чемпионат Украины, где мы должны показать уровень своей подготовки. Но любая гонка непроста, особенно здесь, в Сянках, где погодные условия, а именно ветер, могут внести коррективы. К счастью, мне удалось справиться с ними, конечно, жаль за последний рубеж, за эти два промаха. Я не должен был этого делать, но где-то не справился с эмоциями. Пытался по трассе отыграть по максимуму, поэтому благодарю Бога за такой результат.
Мандзин и Тарасюк стали победителями суперспринтов на летнем ЧУ по биатлону.
