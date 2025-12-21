Джакомель выиграл последнюю гонку Кубка мира в 2025 году
Итальянец стал лучшим в масс-старте в Анси
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Мужским масс-стартом завершился третий этап Кубка мира по биатлону во французском Анси.
Победителем гонки стал итальянец Томмазо Джакомель, который выиграл, несмотря на штрафной круг. Также в призовую тройку вошли француз Эрик Перро и норвежец Ветле Кристиансен.
Кубок мира. Франция, Анси. Мужчины. Масс-старт
1. Томмазо Джакомель (Италия, 1+0+0+0) 33:35.1
2. Эрик Перро (Франция, 0+0+0+0) +18.1
3. Ветле Кристиансен (Норвегия, 1+1+0+0) +21.3
Напомним, что женский масс-старт выиграла Марен Киркеейде.
Поделиться