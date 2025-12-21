Олег Шумейко

Биатлонист сборной Украины Виталий Мандзин высказался в интервью biathlon.com.ua о выступлении в гонке преследования в рамках этапа Кубка мира во французском Анси:

Сегодня гонка, конечно, вышла намного лучше, чем вчера (спринт). Прежде всего это выступление обусловлено не слишком хорошим самочувствием. Поэтому, к сожалению, не удалось вчера показать лучший результат и бороться сегодня за еще более высокие и лучшие позиции.

Вы показали в персьюте лучший в команде ход, однако многие спортсмены говорят о ужасном состоянии трассы накануне персьюта, какая сегодня дистанция и как работалось по ней?

На самом деле да, трасса была не в лучшем состоянии сегодня, но была лучше, чем вчера. В принципе, сегодня можно было работать в своем ритме.

Вчера Дмитрий Пидручный говорил, что на результат здесь, в Анси, сильно влияет состояние лыж, какие они были сегодня, справился ли сервис?

Да, в принципе, сегодня у меня, конечно, никаких вопросов к сервису. И, в принципе, когда сочетание хороших лыж и неплохого самочувствия, получается вот такой результат. Поэтому сегодня я доволен тем, как чувствовал себя на трассе.

Прокомментируйте те два промаха на второй стрельбе, что произошло?

На самом деле, трудно объяснить, потому что я их не отмечал как промахи. В принципе, отрабатывал также два выстрела, как и три предыдущих. Поэтому даже удивился, что не смог их закрыть.

Атмосфера в Анси очень драйвовая, а как Вы относитесь к таким активным и слишком громким болельщикам, особенно на стрельбище?

На самом деле, очень позитивно. И я кайфую от такой атмосферы. В принципе, от болельщиков, от их такого количества. Мне это, на самом деле, очень нравится и особенно сильно заводит. Поэтому я хочу сказать, что это чудесный этап, атмосфера здесь просто сумасшедшая.

Напоминаем, что Мандзин финишировал в персьюте 28-м.