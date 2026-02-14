Олег Шумейко

Олимпийская чемпионка-2014 Юлия Джима высказалась в интервью НОК о результате в спринте Игр-2026.

О ходе гонки

Гонка была непростой. На трассе нужно было отдавать много сил, свежий снег был довольно тяжелый, поэтому приходилось постоянно работать и терпеть. На стрельбе удалось отработать чисто — это очень важно для спринта. Ходом хотелось бы быть быстрее, но с учетом того, как складывался сезон, я довольна, что смогла показать стабильный результат. Конечно, всегда хочется выше, но сегодня главное было сделать свою работу максимально качественно.

О трудностях в соревновательном сезоне и поддержке

Да, сезон действительно выдался непростым. Я пропустила значительную часть подготовки из-за болезней и травмы пальца, и возвращение было непростым — и физически, и психологически. Но Олимпийские игры — это особенный старт. Когда выходишь на дистанцию с флагом Украины на форме, понимаешь, ради чего работаешь. Это огромная ответственность и одновременно мотивация. Я очень благодарна всем, кто поддерживал в этот период – команде, тренерам, болельщикам. Именно эта поддержка помогла вернуться и вновь почувствовать себя конкурентоспособной.

Напомним, что украинка финишировала 24-й.