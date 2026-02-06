Джима пропустит первую гонку Олимпиады-2026
В тренерском штабе команды Украины не рассматривают Юлию для участия в смешанной эстафете
около 2 часов назад
Фото: НОК Украины
Старший тренер женской команды Украины по биатлону Николай Зоц в интервью Суспільне Спорт сообщил, что Юлия Джима не выступит в первой гонке Олимпиады-2026 – смешанной эстафете, которая пройдет 8 февраля:
На 100% могу сказать, что (Джима) не рассматривается на эту эстафету. Она будет готовиться к индивидуальной гонке – это ее коронная дистанция, можно сказать.
