Джима стала лучшей среди украинок в спринте на Олимпиаде-2026.
Золотые Игры завоевала Керкейде
около 1 часа назад
Фото: biathlon.com.ua
14 февраля на Олимпийских играх-2026 состоялся женский спринт по биатлону.
Лучшей среди представительниц Украины стала Юлия Джима. Джима единственная среди украинок отстрелялась на ноль и проиграла победительнице Марен Киркейде ходом чуть больше полутора минут.
Олимпийские игры-2026. Биатлон. Женщины. Спринт
1. Марен Киркейде (Норвегия, 0+0) – 20:40.8 минут
2. Осеан Мишлон (Франция, 0+0) – +3.8
3. Лу Жанмонно (Франция, 0+1) – +23.7
4. Милена Тодорова (Болгария, 1+0) – +40.0
5. Лиза Виттоцци (Италия, 0+0) – +40.6
...
24. Юлия Джима (Украина, 0+0) – +1:34.6
42. Александра Меркушина (Украина, 0+1) – +2:11.0
54. Христина Дмитренко (Украина, 0+1) – +2:23.8
76. Елена Городная (Украина, 0+2) – +3:30.5