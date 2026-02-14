Олег Шумейко

Биатлонист сборной Украины Виталий Мандзин в интервью Суспільне Спорт высказался о результате в спринте, где украинец финишировал с 24-м результатом.

Как оценивает спринт

Гонка выдалась довольно неплохой, но соперники были чрезвычайно сильными: практически ни единого шанса не дали. Пытался сделать всё, что мог, показать лучший результат.

О незакрытой мишени на втором огневом рубеже

Старался аккуратно работать на («стойке»), но где-то один выстрел – не удалось закрыть мишень. Больше технический момент.

Мешала ли психология?

Возможно, да, но если сделать математические подсчёты и вычесть 25 секунд... На самом деле не было такого волнения перед этой стрельбой, рабочая ошибка – такое бывает.

Удалось ли сохранить форму?

Да. Благодаря тому, что старты выходят через день, бывает и два дня перерыва – удаётся восстановиться. Но эти горы ощущаются, нелегко здесь бегать.

О результате гонки и амбициях на следующие старты

Трасса была довольно в хорошем состоянии, лыжи тоже неплохо работали. Но пока не знаю, что нужно сделать, чтобы можно было конкурировать за топ-6.

Медальный зачет ОИ-2026 после семи соревновательных дней.