Владимир Кириченко

Шестикратный олимпийский чемпион и 13-кратный чемпион мира французский биатлонист Мартен Фуркад выразил сожаление по поводу отстранения россиян от международных стартов. Он отметил, что спортсмены пострадали из-за политики.

Цитирует Фуркада L'Équipe.

Что вы думаете о российских спортсменах [об их отстранении от международных стартов]?

«Тема крайне сложная. Страдают спортсмены, которые не причастны к политике. Мне больно это видеть. На их месте я, наверное, не выдержал бы».

Фуркад – шестикратный олимпийский чемпион. Француз добавил в свою копилку золото масс-старта Олимпиады-2010 благодаря решению суда аннулировать результат российского биатлониста Евгения Устюгова на основании аномальных показателей биологического паспорта.

Ранее титулованный украинский биатлонист Дмитрий Пидручный раскритиковал решение МОК о допуске российских спортсменов на зимнюю Олимпиаду-2026 под нейтральным флагом.