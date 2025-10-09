Подручный: «Злюсь, когда кто-то хочет вернуть россиян на Олимпиаду»
Украинский биатлонист прошелся по МОКу
около 2 часов назад
Титулованный украинский биатлонист Дмитрий Подручный раскритиковал решение МОК о допуске российских спортсменов на зимнюю Олимпиаду-2026 под нейтральным флагом.
Цитирует Подручного Dagbladet.
«Это ошибочное решение. Я злюсь, когда слышу, что кто-то хочет вернуть россиян на Олимпиаду, пока конфликт все еще продолжается.
Россия использовала своих спортсменов как инструмент пропаганды поддержки военных действий. Они всегда были сильно политизированы и стояли в одном ряду со своим президентом.
Этот конфликт – не просто вопрос политики или Украины. Это проблема глобальной безопасности. Мы не можем закрывать глаза и делать вид, что спорт отделен от политики. Спортсмены и граждане России не могут быть освобождены от ответственности».
Напомним, IBU решил не допускать россиян до Олимпиады-2026 после рекомендаций МОК.