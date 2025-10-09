Титулованный украинский биатлонист Дмитрий Подручный раскритиковал решение МОК о допуске российских спортсменов на зимнюю Олимпиаду-2026 под нейтральным флагом.

Цитирует Подручного Dagbladet.

«Это ошибочное решение. Я злюсь, когда слышу, что кто-то хочет вернуть россиян на Олимпиаду, пока конфликт все еще продолжается.

Россия использовала своих спортсменов как инструмент пропаганды поддержки военных действий. Они всегда были сильно политизированы и стояли в одном ряду со своим президентом.

Этот конфликт – не просто вопрос политики или Украины. Это проблема глобальной безопасности. Мы не можем закрывать глаза и делать вид, что спорт отделен от политики. Спортсмены и граждане России не могут быть освобождены от ответственности».