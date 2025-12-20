Валерия Дмитренко заняла 8-е место в масс-старте Кубка IBU в Швейцарии
Победу одержала француженка Вольдия Гальмас Польен
около 11 часов назад
Украинская биатлонистка Валерия Дмитренко показала восьмой результат в женском масстарте Кубка IBU, который состоялся в швейцарском Ленцерхайде.
Дмитренко допустила лишь одну ошибку на огневых рубежах.
Еще одна украинка, Анна Кривонос, заняла 18-е место с одним промахом и отставанием почти две минуты от победительницы Гальмас-Полен. Надежда Белкина — 45-я.
Кубок IBU. Женский масстарт
1. Вольдия Гальмас Полен (0+0+0+1) 32:00,1
2. Аманди́н Манджен (0+0+0+0) +9,5
3. Софи Шово (1+0+1+1) +15,4
..
8. Валерия Дмитренко (0+0+1+0) +1:10,4
18. Анна Кривонос (0+0+1+0) +1:50,2
45. Надежда Белкина (4+0+0+1) +4:03,7.
