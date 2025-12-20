Христина Дмитренко — 34-я в персьюте на этапе Кубка мира в Анси
Победительницей стала Лу Жанмонно из Франции
Биатлонистка Кристина Дмитренко стала лучшей из представительниц украинской команды в женской гонке преследования на третьем этапе Кубка мира сезона-2025/26, которая состоялась во французском Анси.
Дмитренко, которая стартовала 22-й по итогам спринта, допустила одну ошибку и финишировала на 34-й позиции. Еще одна украинка, Дарина Чалик, начинала персьют с 49-го места, допустила пять промахов и завершила гонку 54-й.
Победу в персьюте одержала француженка Лу Жанмонно. Серебряной призеркой стала финка Суви Минккинен, а третье место заняла итальянка Доротея Вирер.
Кубок мира (Анси). Женская гонка преследования
1. Лу Жанмонно (Франция, 0+0+0+1) 27:58.8 мин
2. Суви Минккинен (Финляндия, 0+0+0+0) +30.2
3. Доротея Вирер (Италия, 0+0+1+0) +32.7
...
34. Кристина Дмитренко (Украина, 0+1+0+0) +2:50.8
54. Дарина Чалик (Украина, 2+0+1+2) +4:47.7
