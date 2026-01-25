Кубок мира. Мужской масс-старт. Видеотрансляция
Единственным представителем Украины в гонке будет Мандзин
около 11 часов назад
Фото: biathlon.com.ua
25 января в чешском Нове-Место состоится мужской масс-старт в рамках этапа Кубка мира по биатлону. Единственным представителем на старте от Украины будет Виталий Мандзин.
Трансляция старта пройдет на телеканале Суспільне Спорт по следующей ссылке. Начало – в 16:15 по киевскому времени.
Напомним, что Мандзин с Еленой Городной накануне стал пятым в одиночной смешанной эстафете.
