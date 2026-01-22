Кубок мира в Нове-Место. Мужская короткая индивидуальная гонка. Видеотрансляция
Пидручный пропускает этап в Чехии
около 10 часов назад
Сегодня, 22 января, мужской короткой индивидуальной гонкой начнется шестой этап Кубка мира в Нове-Место.
Начало – в 19.15. Трансляция доступна на сайте и телеканале «Суспільне Спорт», а также на местных телеканалах «Суспільного».
Дмитрий Пидручный принял решение пропустить этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место для подготовки к Олимпиаде.
Кубок мира по биатлону. Нове-Место, Чехия. Короткая индивидуальная гонка. Мужчины
Состав сборной Украины:
9. Богдан Борковский
16. Виталий Мандзин
37. Антон Дудченко
60. Богдан Цимбал
76. Тарас Лесюк
Ранее сборная Украины объявила состав на женскую индивидуальную гонку Кубка мира в Нове-Место.