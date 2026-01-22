Владимир Кириченко

Сегодня, 22 января, мужской короткой индивидуальной гонкой начнется шестой этап Кубка мира в Нове-Место.

Начало – в 19.15. Трансляция доступна на сайте и телеканале «Суспільне Спорт», а также на местных телеканалах «Суспільного».

Дмитрий Пидручный принял решение пропустить этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место для подготовки к Олимпиаде.

Кубок мира по биатлону. Нове-Место, Чехия. Короткая индивидуальная гонка. Мужчины

Состав сборной Украины:

9. Богдан Борковский

16. Виталий Мандзин

37. Антон Дудченко

60. Богдан Цимбал

76. Тарас Лесюк

Ранее сборная Украины объявила состав на женскую индивидуальную гонку Кубка мира в Нове-Место.