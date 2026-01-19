Владимир Кириченко

Седьмая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим досрочно завершил выступление на Открытом чемпионате Австралии 2026 года.

25-летний канадец снялся во время матча первого раунда турнира с 46-м номером рейтинга португальцем Нуну Боржешем.

Оже-Альяссим уступал 1:2 (6:3, 4:6, 4:6) по сетам, взял медицинский перерыв из-за боли в левом бедре – и после этого отказался от продолжения матча.

Теперь во втором круге соревнования Боржеш сыграет с победителем противостояния Хуан-Мануэль Серундоло (Аргентина) – Джордан Томпсон (Австралия).

Напомним, украинка Элина Свитолина уверенно вышла во второй круг Australian Open-2026.