Кубок мира в Нове Место. Смешанная эстафета. Видеотрансляция
Украину в гонке представят Меркушина, Джима, Дудченко и Лесюк
около 8 часов назад
Александра Меркушина / Фото - Facebook
Сегодня, 24 января, в чешском Нове-Место состоится смешанная эстафета на шестом этапе Кубка мира по биатлону.
Начало – в 16.10. Трансляция будет доступна на платформе Суспільне Спорт, телеканале «Суспільне Спорт» и на региональных каналах «Суспільного».
Кубок мира по биатлону. Нове-Место, Чехия. Смешанная эстафета
Состав Украины:
16-1. Александра Меркушина
16-2. Юлия Джима
16-3. Антон Дудченко
16-4. Тарас Лесюк
