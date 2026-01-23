Украина определилась с составами на смешанные эстафеты этапа Кубка мира в Нове Место.
Обе гонки состоятся в субботу, 24 января
около 19 часов назад
Тренерський штаб сборной Украины по биатлону определил составы на смешанные эстафеты этапа Кубка мира в Новом Месте. Сообщает Суспільне Спорт.
В синглмиксте Украину представят Елена Городная и Виталий Манзин.
В классической смешанной эстафете за национальную команду выступят Александра Меркушина, Юлия Джима, Антон Дудченко и Тарас Лесюк.
Обе гонки состоятся в субботу, 24 января.
Дмитренко стала лучшей среди украинок в коротком индивидуальном забеге КС в Чехии.
Поделиться