Кубок мира в Нове-Место. Одиночная смешанная эстафета. Видеотрансляция
Украину в гонке представят Городна и Мандзин
около 8 часов назад
Кристина Дмитренко / Фото - Facebook
Сегодня, 24 января, в чешском Нове Место пройдет одиночная смешанная эстафета на шестом этапе Кубка мира по биатлону.
Начало – в 14:15. Трансляция будет доступна на платформе Суспільне Спорт, телеканале «Суспільне Спорт» и на региональных каналах «Суспільного».
Украину в гонке представят Елена Городная и Виталий Мандзин.
Кубок мира по биатлону. Нове Место, Чехия. Одиночная смешанная эстафета
Состав сборной Украины:
12-1. Елена Городная
12-2. Виталий Мандзин
Напомним, Кристина Дмитренко стала лучшей среди украинок в короткой индивидуальной гонке КС в Чехии.