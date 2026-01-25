Олег Шумейко

25 января в чешском Нове-Место состоится мужской масс-старт в рамках этапа Кубка мира по биатлону. Единственной представительницей Украины в гонке должна была стать Христина Дмитренко, но лидер сборной отказалась ради целенаправленной подготовки к Олимпиаде-2026.

Трансляция старта состоится на телеканале Суспільне Спорт по следующей ссылке. Начало – в 19:15 по киевскому времени.

Напомним, что Дмитренко в короткой индивидуальной гонке финишировала 21-й.