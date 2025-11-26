Олег Шумейко

Биатлонистка сборной Украины Кристина Дмитренко с sport-express.ua поделилась ожиданиями от Олимпиады-2026.

Как вы оцениваете свою форму?

Пока что не могу сказать. Когда начну старт, тогда скажу. Сама подготовка в тренировочном плане выглядит очень хорошо, мне нравятся города, где она проходит. Но как всё будет в соревновательном плане – нужно смотреть через месяц.

Вы одна из лидеров украинской команды биатлонисток. Все ждут от вас медали Олимпиады. А что лично для вас будет успехом?

Для меня любая медаль на Играх – это зачёт, потому что это оценка моих усилий.

Как вам трасса в долине Антхольц-Антерсельва в Италии, где будут проходить соревнования биатлонистов на Олимпиаде?

Трасса действительно классная. Высота над уровнем моря и рельеф делают её специфичной. Нагрузка здесь ощутима, и она немного выбьет из сил всех спортсменов. Где-то будет сложно, но именно в таких условиях можно бороться и цепляться за лучшие позиции. Надеюсь, у меня это получится.

Напоминаем, что IBU не планирует возвращение россиян к соревнованиям.