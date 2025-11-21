Международный союз биатлонистов (IBU) ответил на вопросы пропагандистского издания «Советский Спорт» о допуске российских атлетов к международным турнирам.

«IBU принял во внимание заявление Майгурова. В настоящее время никаких изменений не предусматривается. Тем временем, исполнительный совет внимательно следит за развитием событий на местах в связи с решением о прекращении членства Союза биатлонистов России (СБР) и белорусской федерации биатлона (БФБ) в соответствии с решением конгресса и назначил группу мониторинга, которая регулярно отчитывается.

Более того, в правилах мероприятий и соревнований IBU не предусмотрено участие нейтральных спортсменов».