Биатлонист сборной Украины по биатлону Виталий Мандзин в интервью Суспільне Спорт поделился мыслями о выступлении на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде:

Это мой промах, я его немного сорвал (про штрафной круг на последней стрельбе в персьюте). Хотел убегать на круг быстрее, но где-то не выдержал и промахнулся. Обидно за него, потому что я уже на трассе понимал: если бы не этот промах – не было бы такой плотной борьбы и было бы легче последнее круг добегать. Но в принципе гонка довольно неплохо сложилась для меня.

Я вышел на круг за шведом (Стефанссоном) – я его в принципе сразу догнал и обогнал, потому что понимал, что позади могут наезжать соперники. Но соперники подъехали ко мне и начали обходить на подъеме. У меня было уже недостаточно сил для спринтерского рывка в подъем, так что я просто сел на спину и держался до финиша, надеясь, что я из-за спины выскочу и обгоню. Не хватило немного сил, чтобы дотерпеть и отыграть эти несколько мест.

Был довольно неплохой этап. Да, сложилось, может где-то не лучшим образом, но с каждой гонкой становится все лучше и лучше. Доволен, что вхожу в хорошие кондиции. Понимаю, что на таком уровне можно бегать и конкурировать с сильнейшими. Доволен итогами этого первого этапа.