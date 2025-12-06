Мандзин финишировал в топ-25 спринтерской гонки этапа Кубка мира в Эстерсунде
Еще один украинец, Богдан Борковский, квалифицировался на преследование
около 1 часа назад
Украинский биатлонист Виталий Мандзин впервые в новом сезоне этапа Кубка мира попал в зачетную зону, финишировав 24-м в мужском спринте на этапе в шведском Эстерсунде. Украинец допустил один штрафной круг, но это позволило ему квалифицироваться в гонку преследования.
Еще один представитель Украины, Богдан Борковский, также отобрался в преследование, завершив спринт 43-м после двух штрафных кругов. Третий участник, Богдан Цымбал, не попал в зачетную зону — 61-й.
Победу в гонке одержал норвежец Йоган-Олав Ботн, второе место занял его соотечественник Мартин Улдаль, а третьим призером стал француз Кантен Фийон Майе.
