Денис Седашов

Украинский биатлонист Виталий Мандзин впервые в новом сезоне этапа Кубка мира попал в зачетную зону, финишировав 24-м в мужском спринте на этапе в шведском Эстерсунде. Украинец допустил один штрафной круг, но это позволило ему квалифицироваться в гонку преследования.

Еще один представитель Украины, Богдан Борковский, также отобрался в преследование, завершив спринт 43-м после двух штрафных кругов. Третий участник, Богдан Цымбал, не попал в зачетную зону — 61-й.

Победу в гонке одержал норвежец Йоган-Олав Ботн, второе место занял его соотечественник Мартин Улдаль, а третьим призером стал француз Кантен Фийон Майе.

