Денис Седашов

Украинский биатлонист Виталий Мандзин прокомментировал 24-й результат в спринтерской гонке на этапе в Эстерсунде, отметив, что остался несколько разочарован промахом на «стойке».

По его словам, он рассчитывал отработать стрельбу чисто. Слова приводит Суспильне Спорт.

Немного обидно за промах на «стойке», потому что я хотел стрелять чисто. К сожалению, не сложилось, да и физически было тяжело. Но, в принципе, я посмотрел на промежуточный финишный результат — должен остаться в топ-30. Надо с чего-то начинать. Виталий Мандзин

Лесюк — в топ-10 спринта на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе.