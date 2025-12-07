Мандзин финишировал в топ-20 гонки преследования этапа Кубка мира в Эстерсунде
Персьют выиграл Кантен Фийон Майе
около 2 часов назад
Фото: biathlon.com.ua
На этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде состоялась мужская гонка преследования.
Виталий Мандзин, который стартовал 24-м, смог пробиться в первую двадцатку. На финише украинец проиграл победителю гонки Кантену Фийону Майе чуть меньше двух минут.
Другой представитель Украины Богдан Борковский неудачно отработал на стрельбище, допустив 7 промахов.
Кубок мира. Эстерсунд, Швеция. Мужчины. Гонка преследования
1. Кантен Фийон Майе (Франция, 1+1+0+0) 27:39.9
2.Себастьян Самуэльссон (Швеция, 0+0+1+1) +18.2
3. Йоханн-Олав Ботн (Норвегия, 0+1+0+1) +17.8
...
19. Виталий Мандзин (Украина, 0+0+0+1) +1:54.7
53. Богдан Борковский (Украина, 1+2+3+1) +5:21.2