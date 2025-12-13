Олег Шумейко

Биатлонист сборной Украины Виталий Мандзин высказался о выступлении на спринте этапа Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.

Виталий, что помешало сегодня отработать на стрельбище без ошибок?

Ну, скажу откровенно, что здесь рубеж довольно сложный, подход к нему довольно рабочий, подходишь с высоким пульсом. Сегодня, возможно, немного из-за промаха я старался больше отыгрывать на трассе. И, наверное, это где-то помешало мне концентрироваться лучше непосредственно на рубеже.

Хохфильцен выше, чем Эстерсунд, как Вы себя здесь чувствуете?

Да, на самом деле высота немного ощущается, то есть мышцы быстрее затекают и замедляются. Но, в принципе, мы все в одинаковых условиях, поэтому нужно также показать хороший результат.

Наша команда с болезнями начала этот сезон. Что касается здоровья, как Вы себя чувствуете?

Ну, на самом деле, неплохо. Хотелось бы где-то немного лучше показать результат. Например, сегодня я понимаю, что ход довольно неплохой. И можно было показывать хороший результат. Но, к сожалению, сегодня стрельба подвела. Поэтому будем надеяться на дальнейшие гонки.

Пока именно Вы приносите команде очки. Как относитесь к этой ситуации с болезнями, к тому, что команда начала сезон не на очень оптимистичной ноте?

Ну, конечно, хотелось бы лучшего командного результата от всех. Но, к сожалению, пока так складывается. Но я думаю, что в будущем будет лучше и лучше.

