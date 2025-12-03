Подручный пропустит индивидуальную гонку в Эстерсунде: известна причина
Проблемы со здоровьем заставили биатлониста отказаться от участия
около 8 часов назад
Фото: biathlon.com.ua
Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный не выйдет на старт индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Об этом он сообщил в своих соцсетях.
По словам спортсмена, он почувствовал боль в горле, поэтому решил пропустить сегодняшний старт.
Пидручный был в заявке на гонку, так что теперь тренерский штаб должен определить, кем его заменить.
