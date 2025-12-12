Мандзін стал лучшим среди украинцев в спринте Кубка мира в Хохфильцене
Все представители Украины квалифицировались в гонку преследования
Фото: biathlon.com.ua
В австрийском Хохфильцене состоялся мужской спринт в рамках этапа Кубка мира-2025/26 по биатлону.
Лучшее выступление среди украинцев продемонстрировал Виталий Манзин, который финишировал в топ-30. Представитель Украины с двумя промахами проиграл победителю гонки Томмазо Джакомелю чуть больше полутора минут.
Кубок мира. Хохфильцен, Австрия. Мужчины. Спринт
1. Томмазо Джакомель (Италия, 0+0) 23:04.5
2. Эрик Перро (Франция, 0+0) +4.0
3. Филипп Горн (Германия, 0+0) +6.0
...
30. Виталий Манзин (Украина, 1+1) +1:37.4
44. Богдан Цымбал (Украина, 1+1) +1:53.1
48. Дмитрий Пидручный (Украина, 3+0) +1:58.0
59. Виталий Борковский (Украина, 1+1) +2:15.5