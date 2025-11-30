Дудченко и Меркушина – 12-е в одиночной смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Эстерсунде
Победу одержала Швеция
около 16 часов назад
Фото: Getty Images
Сборная Украины заняла 12-е место в одиночной смешанной эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде.
Антон Дудченко и Александра Меркушина использовали 11 дополнительных патронов и заработали один штрафной круг, который Дудченко получил на стойке первого этапа.
Победу в синглмиксте одержала национальная команда Швеции, вторыми финишировали норвежцы, а Франция замкнула призовую тройку.
Украина с тремя кругами штрафа – в топ-10 мужской эстафеты.