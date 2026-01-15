Сборная Украины объявила состав на спринт Кубка мира – с Джимой, но без Меркушиной
В гонке примут участие 5 украинок
около 4 часов назад
Фото: biathlon.com.ua
16 января в немецком Рупольдинге состоится женский спринт в рамках этапа Кубка мира по биатлону.
Трансляция гонки пройдет на телеканале Суспільне Спорт по следующей ссылке. Начало – в 15:30 по киевскому времени.
Стартлист команды Украины:
15. Христина Дмитренко
37. Елена Городная
71. Дарина Чалик
79. Юлия Джима
84. Валерия Дмитренко
Напомним, что в эстафете украинки финишировали 14-ми.