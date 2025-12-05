Денис Седашов

Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина подвела итоги выступлений сборной Украины на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде и призвала не делать преждевременных выводов после неудачного старта. Слова приводит Суспільне Спорт.

По её словам, результаты в Эстерсунде традиционно могут существенно отличаться от того, что спортсмены показывают на протяжении сезона.

Сглазили, что тут скажешь. Есть такое понятие Эстерсунда: первый этап часто не соответствует тому, что биатлонист показывает в дальнейшем. Бывает, кто-то выигрывает здесь медали, а потом едва попадает в гонку преследования по сезону. А у кого-то наоборот — совсем не получается, но уже через неделю в горах всё меняется. Анастасия Меркушина

Она подчеркнула, что команда сохраняет оптимизм и работает с прицелом на главные старты зимы.

Мы верим в сборную, верим в будущее. Первый этап не удался, но мы так и готовились под основные старты. Не хотелось так начинать сезон, но надеемся, что дальше будет значительно лучше. Анастасия Меркушина

