Мужская сборная Украины объявила состав на эстафетную гонку этапа Кубка мира в Оберхофе
Соревнования состоятся 11 января
1 день назад
Фото: Getty Images
Тренерский штаб мужской сборной Украины по биатлону определил состав на эстафету четвертого этапа Кубка мира, который проходит в немецком Оберхофе. Сообщает Biathlonnews.
В гонке Украину представят: Антон Дудченко, Виталий Мандзин, Богдан Борковский и Дмитрий Пидручный.
Эстафета состоится 11 января, старт гонки запланирован на 12:00 по киевскому времени.
