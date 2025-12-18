Определен состав Украины на мужской спринт Кубка мира в Анси
Выступят все, кроме Цымбала
около 18 часов назад
Фото: biathlon.com.ua
Тренерский штаб мужской команды Украины по биатлону определился с составом на спринт в рамках этапа Кубка мира-2025/26 во французском Анси, сообщает Biathlonnews:
Дмитрий Пидручный, Виталий Манзин, Богдан Борковский, Тарас Лесюк, Антон Дудченко
Единственным представителем «сине-желтых», который пропустит гонку, станет Богдан Цымбал.
