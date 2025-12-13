Пидручный: «Еще ощущаю последствия болезни»
Дмитрий в преследовании стал лишь 46-м
около 2 часов назад
Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный прокомментировал свое выступление в гонке преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Слова биатлониста привел портал biathlon.com.ua.
Дмитрий финишировал 46-м с тремя промахами. Победителем стал француз Эрик Перьо. Лучшим среди украинцев был Виталий Манзин (26-е место).
«Разница большая с вчерашним днем, когда трижды промахнулся на одном огневом рубеже. Последствия болезни все еще ощущаются — неделю почти не тренировался. С лыжами сегодня было хуже, чем хотелось. Все это вместе и дало такой результат».
Дмитрий добавил, что работалось средне, но с учетом физического состояния — нормально. Украинские болельщики на трассе мотивировали его.
«Очень приятно слышать их голоса, это помогает бежать быстрее. Спасибо, что находят время поддержать».
