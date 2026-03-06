Денис Седашов

Капитан мужской сборной Украины Дмитрий Пидручный продемонстрировал лучший результат среди украинцев в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в финском Контиолахти.

Пидручный завершил дистанцию на 16-й позиции. Украинец допустил лишь одну ошибку на четырех огневых рубежах. Остальные представители украинской команды — Виталий Мандзин, Артем Тищенко, Богдан Борковский и Богдан Цимбал — не смогли навязать борьбу за высокие места и финишировали за пределами топ-50.

Победителем гонки стал француз Эрик Перро, который на 29.9 секунды опередил норвежца Стурлу Легрейда.

Кубок мира по биатлону. Результаты мужской индивидуальной гонки (Контиолахти)

1. Эрик Перро (Франция, 0+0+0+0) 44:55.7

2. Стурла Легрейд (Норвегия, 0+0+0+0) +29.9

3. Ветле Кристиансен (Норвегия, 0+0+0+0) +47.9

4. Лукас Хофер (Италия, 0+0+0+0) +1:18.1

5. Филипп Наврат (Германия, 0+1+0+1) +2:19.6

6. Мартин Улдаль (Норвегия, 0+1+0+0) +2:20.1

...

16. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+1+0+0) +3:45.3

60. Богдан Борковский (0+2+2+0) +7:05.1

63. Виталий Мандзин (2+0+2+1) +7:33.7

78. Артем Тищенко (1+2+0+0) +8:54.2

79. Богдан Цимбал (1+1+1+1) +9:13.7

Этап в Контиолахти продолжится в субботу, 7 марта.

