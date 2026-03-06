Денис Седашов

Украинская биатлонистка Александра Меркушина завоевала золотую медаль в масс-старте-60 на юниорском чемпионате мира в немецком Арбере.

Украинка захватила лидерство уже после второй стрельбы и уверенно удержала первую позицию до финиша. Серебряного призера из Латвии Александра опередила на 19,9 секунды.

Несмотря на три промаха на огневых рубежах, Меркушина стала лучшей по показателю быстроты стрельбы и показала третье время по скорости на дистанции.

Для Александры Меркушиной это уже вторая награда на текущем турнире в Арбере — ранее она стала серебряной призеркой в индивидуальной гонке.

