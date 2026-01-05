Сборная Украины провела одну замену перед первым в 2026 году этапом Кубка мира
В заявку на соревнования в Оберхофе вместо Лесюка попал Насико
около 1 часа назад
Фото: biathlon.com.ua
Тренерский штаб мужской команды Украины по биатлону определился с составом на этап Кубка мира в немецком Оберхофе, сообщает Суспильне Спорт:
Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Богдан Борковский, Антон Дудченко, Денис Насико и Богдан Цымбал
По сравнению с этапом во французском Анси вместо Тараса Лесюка в состав попал Насико.
Расписание гонок на этапе КС в Оберхофе.