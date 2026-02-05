Пидручный назвал главную опасность трассы на Олимпиаде-2026
Капитан команды Украины отметил, что гонка в высокогорье не будет простой
30 минут назад
Фото: НОК Украины
Капитан мужской команды Украины по биатлону Дмитрий Пидручный высказался в интервью НОК Украины о трассе, на которой будут проводиться соревнования на Олимпийских играх-2026 в Италии:
Трасса может казаться несложной, но здесь практически негде отдыхать. А 1700 метров над уровнем моря очень сильно влияют на организм – иногда высота буквально «вырубает».
Состав мужской команды Украины на ОИ-2026.