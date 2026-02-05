Олег Шумейко

Капитан мужской команды Украины по биатлону Дмитрий Пидручный в интервью НОК Украины поделился мыслями о выступлении на четвёртых Олимпийских играх:

Четвёртая Олимпиада много даёт в плане понимания, что это такое. Помню свою первую Олимпиаду – тогда всё было с большими открытыми глазами, всё новое и всё «вау». А сейчас этот опыт действительно очень помогает.

О взгляде на профессиональных биатлонистов в детстве:

Мыслей, что я буду когда-то на Олимпиаде, конечно, не было. И когда начинал заниматься спортом, я думал, что те, кто выступают на таком высоком уровне, это, так сказать, какие-то суперлюди. И пробиться туда очень трудно и практически почти нереально. Но шаг за шагом, тренируясь, веря в себя, я шёл к своей олимпийской мечте. Помню, когда впервые съездил на свои первые Олимпийские игры – это было просто что-то невероятное. Я долго не мог осознать, что я есть олимпиец и что представляю свою страну на высшем уровне.

Состав мужской команды Украины на ОИ-2026.