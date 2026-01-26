Олег Шумейко

Биатлонист сборной Украины Виталий Мандзин высказался в интервью biathlon.com.ua о выступлении на шестом этапе Кубка мира и поделился информацией о заключительном этапе подготовки к Олимпиаде-2026.

Виталий, что для Вас главное в старте гонки с массовым стартом, ведь обычно он бывает довольно жестким, адреналиновым?

Конечно, как и в каждой гонке, главное – это хороший ход, хорошая стрельба. В принципе, с хорошей стрельбой я более-менее справился, а вот с хорошим ходом абсолютно нет.

К стрельбе сегодня нет вопросов, а вот на трассе имели какой-то уставший вид. Как себя физически сегодня чувствовали на дистанции?

Скажу откровенно, что сегодня было нелегко, но я понимал, что, вероятно, я не конкурентоспособен на трассе. Возможно, одной из причин был фактор лыж, потому что я понимал, что не могу составить конкуренцию другим спортсменам сегодня на дистанции.

Насколько этот плотный туман мешал работе в гонке, особенно на стрельбище?

На самом деле, мне не мешал на стрельбе, я на это не обращал внимание.

Для Вас сегодня 23-я позиция в гонке, где выступают топ-30, это удовлетворительный результат?

Конечно, это не удовлетворительный результат. Я знаю, что могу выступать гораздо лучше и, в принципе, быть среди сильнейших, но сегодня из-за некоторых аспектов я этого никак не мог сделать, поэтому, к сожалению, вот такая ситуация.

Вы очень сосредоточены на результате, поэтому всегда взвешенно относитесь к своему состоянию и здоровью. В социальных сетях куча фотографий наших биатлонистов с болельщиками в Нове-Место, не боитесь ли тесно общаться с незнакомыми людьми накануне ОИ, ведь половина нашей команды переболела?

Ну, я стараюсь, конечно, и болельщикам уделять время, но все делаю дозировано, поэтому... знаете, я верю в такое, что как должно быть, так оно и будет. От судьбы не убежишь, как говорится, поэтому я стараюсь жить своей жизнью, как это мне нужно.

Шестой этап Кубка мира завершен. Впереди главные старты сезона на Олимпиаде, где планируете готовиться к ним до начала Игр?

Мы с командой планируем провести последний штрих в подготовке к Олимпиаде в Ленцерхайде, в Швейцарии.

Состав мужской команды Украины на Олимпийские игры-2026.