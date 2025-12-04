Сборная Украины объявила состав на женский спринт Кубка мира в Эстерсунде
На старт не выйдет Валерия Дмитренко
около 2 часов назад
Фото: biathlon.com.ua
Тренерский штаб женской команды Украины по биатлону определился с составом на женский спринт в рамках этапа Кубка мира-2025/26 в шведском Эстерсунде, сообщает Суспільне Спорт:
Христина Дмитренко, Анастасія Меркушина, Олександра Меркушина, Олена Городна, Дарина Чалик
Гонка состоится 5 декабря. Начало – в 17:00 по киевскому времени.
Напомним, что Юлія Джима из-за травмы пропустит старт сезона Кубка мира.
