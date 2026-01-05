Старший тренер мужской команды Украины по биатлону Надежда Белова высказалась в интервью Суспільне Спорт о состоянии Антона Дудченко:

Постепенно приходит в форму, но еще находится не в тех кондициях. Хочу давать ему шанс сейчас. Приедем в Оберхоф, врач проведет обследование, посмотрим. У Антона это что-то затягивается. Я не могу сказать, что он на 100% готов и чувствует себя хорошо. Он выполняет тренировки, но после них снова жалуется на горло или что-то еще. Якобы по всем показателям он, можно сказать, в хорошем состоянии, но все равно: то нос заложен, то еще что-то. Надеюсь, он выйдет из этого; мы с врачом делаем все, чтобы он достиг кондиций и набрал форму.

Планирую его на эстафету – посмотрим, как он будет на официальной тренировке. Еще не до конца определено, будет ли он стартовать в спринте, но в эстафете я его планирую ставить. Сказал, что чувствует, что подходит к соревновательному состоянию, в котором может показывать результаты. Посмотрим, еще есть время. Стартов ему не хватает, но думаю, что он дойдет до своего лучшего состояния.