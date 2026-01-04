Сборная Украины объявила состав на этап Кубка мира в Оберхофе – Джима возвращается к соревнованиям
В заявку на соревнования в Германии попали 5 биатлонисток
около 1 часа назад
Фото: IBU
Тренерский штаб женской команды Украины по биатлону определился с составом на этап Кубка мира-2025/26 в немецком Оберхофе, который пройдет с 8 по 11 января, сообщает Суспільне Спорт:
Юлия Джима, Кристина Дмитренко, Елена Городная, Александра Меркушина, Дарина Чалык
Отметим, что для Джимы это будет дебютный этап сезона. Лидер сборной пропускала стартовые этапы КМ из-за травмы.
Поделиться