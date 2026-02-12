Олег Шумейко

Старший тренер мужской команды Украины по биатлону Надежда Белова в интервью Суспильне Спорт высказалась о состоянии подопечных на Олимпиаде-2026.

О результате «индивидуалки» на Олимпиаде-2026

Меня абсолютно ничего не расстроило. Ребята, вижу, что готовы все так, как Дима и Виталий, и Антон, Тарас. Немного функционально было видно, что не совсем готовы были и Тарас, и Антон – слабо начали вообще дистанцию. Хорошо на финиш пришел Дудченко. Как-то немного разогнался и показал время с отставанием от лидера минимальное для него. А стрельба, конечно, нужна была на гонку, к сожалению, у Димы не вышла – один рубеж провальный. И у Виталика жаль, к сожалению. Все мы видим по протоколу, что стреляй одну, я не говорю даже уже за ноль, одну ошибку – и ты в десятке, в шестерке, или пятерке. Но ничего, это спорт. Я вижу, что ребята готовы и могут показывать хорошие результаты здесь высокие.

Об оценке Дмитрия Пидручного

Пидручный – это человек, который может бежать и спринты, и гонки, и любые дистанции. Он скоростной и выносливость хорошая. Поэтому стреляй ноль – спокойно может быть не только в шестерке, но и в тройке.

О Виталии Мандзине

Виталик тоже спортсмен разносторонний, функционально выдерживает высокие нагрузки: скорость, и выносливость показывает на больших дистанциях, на двадцатках и также на спринте. Может быть меньше, если их сравнивать, то меньше опыта, но очень мотивированный и выходит как на бой. Дай Бог, чтобы психологически выдерживали и светлая голова и открытые глаза у них были.

О дебютанте Олимпиады Богдане Борковском

Борковский – молодой спортсмен, который, конечно, это дебютант… Хотя у нас и Виталий дебютант, но Виталий все равно опыта уже больше имеет, меньше стартов у Богдана. Но Богдан это спортсмен, у которого перспектива хорошая. Он не боится больших нагрузок, с большим удовольствием идет эти тренировки, подходит вот с головой, умеет продумывать тренировки.

Единственное, к сожалению, что не хватает опыта вот этой психологической стороны. Физически он очень хорошо готов и может хороший результат показать. В сезоне тоже уже показывал, в тридцатке был, так что ждем от него хороших результатов. Готов хорошо. Я еще раз повторяю, если выдержит именно психологически – психология именно в стрельбе – то на дистанции он умеет бороться до конца. И есть такая воля хорошая.

О выборе Антона Дудченка на спринт Олимпиады-2026

Антона Дудченка решили, потому что у него стартов мало. На эстафету тоже планируем Антона ставить. Спринт ему нужен, чтобы эту скорость проверить. На эстафету рассматриваются Тарас (Лесюк), Богдан (Борковский) и Антон (Дудченко) – они все рассматриваются на эстафету. Пока что вот это сто процентов это Дмитрий и Виталий. А вот эти три человека еще смотреть будут, мы будем по спринту. Ну Тарас он не стартует в спринте, но все-таки там сейчас тренер его готовит. Я ему говорю, чтобы он обязательно готовился к эстафете. А ребята, это Богдан и Антон. Будем смотреть, как спринт тоже между ними будет решаться, кто там. Ну это три человека на два места.

Определён состав команды Украины на мужской спринт Олимпиады-2026.