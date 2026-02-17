Олег Шумейко

Старший тренер мужской команды Украины по биатлону Надежда Белова поделилась с Суспільне Спорт ожиданиями от выступления подопечных в эстафете.

Как оценивает результаты биатлонистов в гонке преследования

Знаете, как всегда: радует, что, наверное, могут бороться за хорошие результаты, где-то не всегда получалось со стрельбой, но ребята хорошо отработали согласно своим возможностям. А, возможно, где-то эти возможности были немного и выше.

Но опять же – помешала стрельба. Если стреляешь по «нулям», занимаешь своё место в десятке. Но, к сожалению, не получилось. Однако видим, что есть потенциал бороться и (биатлонисты это) могут бороться. Выносливость хорошая – только не получается с этими «нулями».

Какие ожидания от эстафеты

Не буду говорить о каких-то местах. Ребята будут стараться как можно лучше. Дай Бог, если будем стрелять с пяти и минимальным количеством запасных патронов, то можем быть высоко. Посмотрим, как получится у наших ребят. Готовы они хорошо, могут бороться за высокий результат, поэтому выдерживают психологически. С нулём без запасных или с минимальным количеством результат будет хорошим, высоким.

Как оценивает потенциал Виталия Мандзина

Мандзин готов на хороший результат, хорошо мотивирован. Просто пожелаем ему выдержки на этой стрельбе, и результат придёт к нему.

Про подготовку Богдана Борковского и Тараса Лесюка

Думаю, он готов хорошо, но, опять же: (результаты) – это лишь сторона психологии. А так он готов и стреляет хорошо, выносливый спортсмен. Дай Бог, чтобы он выдержал это психологическое напряжение, морально эту гонку.

Да, он (Лесюк) не бежал спринт, но понимал и я ему говорила, что он запасной и планируется на эстафету. Планировались все: и Антон, и Богдан, и Тарас – среди них рассматривались эти два кандидата. И вот он знал об этом и готовился целенаправленно к эстафете.

Напомним, что Мандзин и Пидручный финишировали в топ-20 гонки преследования ОИ-2026.