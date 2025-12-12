Тренерский штаб назвал состав сборной Украины на женскую эстафету в Хохфильцене
Гонка состоится 13 декабря
Фото: Дмитро Євенко
Тренерский штаб сборной Украины определился с составом на женскую эстафету на этапе Кубка мира в Хохфильцене.
Украина выступит в таком составе:
Александра Меркушина — Кристина Дмитренко — Дарья Чалик — Анастасия Меркушина.
Женская эстафета состоится в субботу, 13 декабря, в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону-2025/26.
Кристина Дмитренко показала лучший результат среди украинок в спринте в Хохфильцене.
