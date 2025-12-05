В сборной Украины ответили, когда Джима вернется к соревнованиям
Биатлонистка должна выйти на старт на этапе Кубка мира в Оберхофе
около 1 часа назад
Старший тренер женской команды Украины по биатлону Николай Зоц рассказал Суспільне Спорт, когда планируется возвращение Юлии Джимы:
Думаю, не то чтобы на сегодняшний день есть проблема с тем пальцем – это уже, скажем, на фазе выздоровления. Но нужно пока набрать форму – думаю, состояние еще не то, чтобы соревноваться на Кубке мира.
Так договорились (при приезде Джимы на этап Кубка мира в Хохфильцене). Там уже конкретно что-то спланируем и скорректируем планы подготовки. Скорее всего, уже будет готовиться на Оберхоф.
Если Джима решила (пропустить триместр), она уже с опытом спортсменка. Никто же ее не будет ломать – никакой пользы не будет. Лучше уже целенаправленно готовиться дальше.
Отметим, что этап в Оберхофе запланирован на 8-11 января.
Состав Украины на женский спринт этапа в Эстерсунде.
Поделиться