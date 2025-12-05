Денис Седашов

Украинская биатлонистка Дарина Чалик поделилась впечатлениями от спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Эстерсунде, где показала лучший результат среди представительниц Украины и финишировала 46-й.

По словам спортсменки, она в целом довольна выступлением, хотя хотела пройти финишный круг быстрее и отработать стойку без промахов. Слова приводит Суспільне Спорт.

Хотелось лучше пробежать финишный круг — немного не хватило. В целом довольна. Конечно, хотелось отработать стойку "в ноль". Промах был слева, где-то на 10–11 часов, совсем рядом с мишенью. Дарина Чалик

Оценивая начало сезона, биатлонистка отметила, что спринт дался значительно легче, чем индивидуальная гонка.

Физически спринт бежалось легче, чем индивидуал. Там был первый старт, 15 км — было очень тяжело. А в спринте чувствовал себя лучше. Дарина Чалик

