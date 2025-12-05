Чалик — о спринте в Эстерсунде: «Хотелось бы лучше пробежать финишный круг»
Украинка отметила, что спринт дался ей физически легче, чем индивидуальная гонка
44 минуты назад
Украинская биатлонистка Дарина Чалик поделилась впечатлениями от спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Эстерсунде, где показала лучший результат среди представительниц Украины и финишировала 46-й.
По словам спортсменки, она в целом довольна выступлением, хотя хотела пройти финишный круг быстрее и отработать стойку без промахов. Слова приводит Суспільне Спорт.
Хотелось лучше пробежать финишный круг — немного не хватило. В целом довольна. Конечно, хотелось отработать стойку "в ноль". Промах был слева, где-то на 10–11 часов, совсем рядом с мишенью.
Оценивая начало сезона, биатлонистка отметила, что спринт дался значительно легче, чем индивидуальная гонка.
Физически спринт бежалось легче, чем индивидуал. Там был первый старт, 15 км — было очень тяжело. А в спринте чувствовал себя лучше.
