Президент World Boxing проведет выставочный бой с олимпийским чемпионом
Мероприятие состоится по случаю 100-летия Венгерской ассоциации боксёров
около 2 часов назад
Борис ван дер Ворст / Фото - Instagra
Президент World Boxing Борис ван дер Ворст проведет выставочный поединок с венгерским боксером и олимпийским чемпионом 1996 года Иштваном Ковачем.
Бой состоится 16 августа.
Мероприятие пройдет по случаю 100-летия Венгерской ассоциации боксеров.
Отметим, что в 2001 году Ковач стал чемпионом мира в полулегком весе по версии WBO. В 2002-м он завершил карьеру.
Ранее стало известно, что World Boxing вводит гендерное тестирование для боксеров.